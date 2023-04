Klienten der Lebenshilfe Krefeld Künstlerische Vielfalt im Café Südlicht

Sabine Jörß erklärte, wie die Arbeiten entstanden sind und wie sie die jungen Leute begleitet. Manchmal ist es nur ein kleiner Stups, der aus einem eher abstrakten Farbverlauf ein Gesicht oder einen Delfin oder eine Blume macht. Manchmal ist es eine Schablone oder eine waagerechte Linie, aus der ein Pferd oder eine Landschaft am Meer werden. Dennis Berns, Simon Ingenpaß und Gabriel Michalik hatten eigens für die Ausstellung noch ein Gemeinschaftswerk geschaffen. Es hängt linker Hand gleich am Eingang und zeigt lauter Gesichter in strudeligen Farbkreisen.