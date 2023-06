Politik in Krefeld Verwaltung will Stadtbezirke reduzieren

Die Stadt Krefeld gehört zu den Städten in NRW mit den wenigsten Einwohnern pro Stadtbezirk. Nur noch Siegen hat weniger. Dabei sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Bezirken groß. So hat Mitte als größter Stadtbezirk 44.588 Einwohner und Hüls als kleinster nur 16.380. Das möchte die Verwaltung durch eine Umstrukturierung der Bezirke von neun auf fünf ändern. Hauptausschuss und Rat werden sich mit der Vorlage in ihren Sitzungen am Dienstag, 20. Juni, beschäftigen.