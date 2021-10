Wirtschaft in Krefeld : Kümmel wird neuer Geschäftsführer der Fressnapf-Gruppe

Wirtschaft in Krefeld

Krefeld Das Jahr 2022 wird für die Fressnapf-Gruppe mit einer großen personellen Veränderung beginnen. Der langjährige Geschäftsführer Hans-Jörg Gidlewitz wird auf eigenen Wunsch in den Ruhestand gehen.

Christian Kümmel wird zum Jahresbeginn neuer Geschäftsführer der Fressnapf-Gruppe aus Krefeld und ersetzt Hans-Jörg Gidlewitz, der auf eigenen Wunsch in den Ruhestand wechseln wird. Kümmel werde gemeinsam mit Johannes Steegmann ab Januar 2022 die Führung der gesamten Geschäftsleitung und des operativen Geschäfts der Fressnapf-Gruppe verantworten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Gidlewitz ist seit März 2015 als Geschäftsführer der Fressnapf-Gruppe tätig. „Hans Gidlewitz hat in den vergangenen sechseinhalb Jahren großartige Arbeit geleistet, kluge Entscheidungen getroffen, Orientierung gegeben und neue Kolleginnen und Kollegen ins Team integriert. Hans Gidlewitz hat maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung der Fressnapf-Gruppe in den vergangenen sechseinhalb Jahren. Ich danke Hans von Herzen und wünsche ihm für seine persönliche Zukunft alles erdenklich Gute“, sag Torsten Toeller, Fressnapf-Gründer und Unternehmensinhaber, gestern.