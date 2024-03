Ratspolitik Kritik aus den Reihen von „wir Krefeld“ an Tahusoglus Pakt mit Rot-Grün im Rat

Krefeld · Er wolle Stillstand vermeiden – Ratsherr Salih Tahusoglu, der auf dem Ticket der Wählergemeinschaft „wir Krefeld“ in den Rat eingezogen ist, will künftig eng mit Rot-Grün im Rat zusammenarbeiten. Doch nun regt sich Kritik in der Wählergemeinschaft „wir Krefeld“. Ein Gründungsmitglied zeigt sich „erbost“.

15.03.2024 , 08:32 Uhr

Salih Tahusoglu will künftig mit Rot-Grün stimmen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)