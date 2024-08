Industriepolitik in Krefeld Kritik an geplanter Umwidmung von Industriegebiet bei Outokumpu

CDU und Freie Wähler ist nun bekannt geworden, dass die Verwaltung einen Antrag des Unternehmens, das Eigentümer des Gebäudes ist, positiv bewertet, im Bereich Stahldorf/ Fischeln ein Industriegebiet (GI-Gebiet) in ein Gewerbegebiet (GE-Gebiet) umzuwandeln. Dieses Vorhaben lehnen die Antragsteller ab. Daher haben sie einen Antrag in den zuständigen für den Planungsausschuss und den Rat eingebracht. „Die Ausweisung von Gebieten für die industrielle Produktion ist ein wichtiges Instrument, um Industrieunternehmen in Krefeld anzusiedeln oder zu halten. Eine Umwandlung eines Gebietes zur Büronutzung oder für andere Gewerbe kann nicht im Sinne einer vorausschauenden Industriepolitik sein.“ Die Industrie in Krefeld sei ein wichtiger Arbeitgeber und sichere den Wohlstand der Stadt und des Landes. „Daher sind alle Versuche abzulehnen, Industriegebiete umzuwandeln“, erklärt Andreas Drabben von den Freien Wählern.