Mit 34 Jahren Chefin des Krefelder Outokumpu-Werks Kristina Reichelt denkt und atmet Stahl

An ihrem ersten Arbeitstag als Projekt-Ingenieurin bei Outokumpu im Jahr 2016 flog Kristina Reichelt ins finnische Stahlwerk nach Tornio. „Beeindruckend“ bezeichnet die heute 34 Jahre junge Führungskraft den Beginn einer Laufbahn, die mit dem Master-Abschluss an der Hochschule Niederrhein startete und über Zwischenstationen als Leiterin des Krefelder Werks an der Oberschlesienstraße vorerst endete. „Ich war sofort Feuer und Flamme“, sagte sie. Kristina Reichelt haftet der Stallgeruch der Branche an, der ihr über ihre sachlich-fachlichen und sozialen Kompetenzen hinaus zusätzlichen Respekt ihrer 730 Mitarbeiter von den knapp mehr als 1000 Beschäftigten am Standort einbringt. Ihr Team lobt sie in den höchsten Tönen: „unfassbar qualifiziert, breit aufgestellt und ungemein erfahren“.