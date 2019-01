Kirche St.Cyriakus in Hüls : In Hüls hat das Kamel Pferdehufe

Das Gebäude, in dem Maria und Josef Zuflucht gefunden haben, ist dem früheren Beginen-Kloster in Hüls nachempfunden, das „Alte Kluus“ genannt wurde. Über dem Torbogen schwebt ein goldener Stern, und vor dem Jesuskind liegt das einzige schwarze Schaf. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Hüls In der Kirche St. Cyriakus wird zum morgigen Dreikönigstag die Krippe mit der Ankunft der Weisen fertiggestellt.

Die Weihnachtskrippen in unseren Kirchen sind schon seit Heiligabend ein besonderer Anziehungspunkt nicht nur für die Kinder – aber so richtig fertig sind sie traditionell eigentlich erst am morgigen 6. Januar, am Dreikönigstag. Nach dem Bericht im Matthäus-Evangelium sind an diesem zwölften Tag nach der Geburt Christi die „hl. drei Könige“ oder die „Weisen aus dem Morgenland“ in Bethlehem eingetroffen, weil sie dem Stern zu Christi Geburt folgten. Traditionell stellen die Krippenbauer in den Kirchen daher die Figuren von Caspar, Melchior und Balthasar, die mit ihren Gaben kommen, erst zu diesem Tag auf. Diese Pflicht erfüllen auch die Krippenbauer in der Hülser Hirche St. Cyriakus, erklärte Paul Koenen jetzt einer Besuchergruppe der KAB St. Thomas Morus. Die KAB macht in jedem Jahr eine Besichtigungstour zu zwei Krippen in und um Krefeld – in diesem Jahr ging es erst nach St. Hubert und dann eben nach Hüls.

Die Krippe in St. Cyriakus hat eine lange Tradition – die Krippenfiguren sind laut Experten-Schätzung zwischen 150 und 200 Jahre alt und wurden in Oberammergau gefertigt. Diese Herkunft wurde bei der Restauration der Figuren durch einen Schnitzer in Oberammergau untersucht und bestätigt, so Koenen. Die Herbergsszene in der Kirche ist sorgfältig ausgearbeitet und verbindet lokale Elemente mit der biblischen Geschichte. So ist die Gebäude-Kulisse ein Nachbau der „alte Kluus“ in Hüls – der „alten Klausur“. Diese war früher ein Beginen-Kloster, das aber in der Zeit der napoleonischen Herrschaft am Niederrhein 1804 aufgehoben worden war. Über dem Torbogen, unter dem Maria und Josef Schutz gefunden haben, schwebt ein großer goldener Stern.

Info Die Kirche St. Cyriakus in Hüls Anschrift: Die St. Cyriakus-Kirche in Hüls liegt an der Rektoratsstraße 19 in 47830 Krefeld-Hüls. Öffnungszeiten: Die Kirche ist von Montag bis Freitag im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr geöffnet sowie am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr und zwischen 15 und 17 Uhr. Außerdem ist sie an Sonntagen im Zuge der Messfeier geöffnet; um 10 Uhr ist eine Kinder- und Familienmesse und um 11.15 Uhr die Heilige Messe.

Die Verbindung lokal-biblisch sei im Krippenbau durchaus üblich, berichtet Koenen – das habe die Gruppe gesehen, als sie die „ArsKRIPPANA“ in Losheim besichtigt habe. So sei die Idee zum Kulissenbau entstanden – mit viel Liebe zum Detail. So steht – wie beim Original-Gebäude zu sehen – in einer Nische in der Mauer eine Marien-Statue. Solche Details werden von den Hülsern sehr akribisch wahrgenommen, berichtet Koenen – so sei er einmal von einer Betrachterin angesprochen worden, als diese Figur eben noch nicht auf ihrem angestammten Platz stand.



Das historische Figuren-Ensemble besteht aus Jesus in der Krippe, Maria und Josef, zwei Hirten und einer Hirtenfrau sowie den hl. drei Königen, die mit Kameltreiber und Kamel ihre Gaben an die Krippe bringen. Die Hirtenfrau (liebevoll „Ursel“ genannt) ist in der Darstellung ebenfalls eine Mischung verschiedener Stile: Sie trägt den typischen Hut der bayrischen Tracht. Auch das ist in den Krippendarstellungen durchaus zulässig, betont Koenen. Als „junge“ Figur hat der Restaurator aus Oberammergau noch einen Hirtenknaben im Stil des alten Ensembles gefertigt, der dem Jesus-Kind in der Krippe seine Flöte schenken möchte. Dazu grast vor der Fassade eine Schafherde, die ebenfalls einige Besonderheiten hat: Es gibt nur ein „schwarzes Schaf“, das das Privileg hat, direkt an der Krippe mit dem Jesus-Kinde liegen zu dürfen. Vorne rechts steht eine „Streichelschaf“ mit Wollfell, das besonders die Kinder lieben und auch tatsächlich streicheln dürfen. Vor einigen Jahren hat es Nachwuchs bekommen, erzählt Koenen: Die Krippenbauer hätten eines Tages gesehen, dass Unbekannte ein Lämmchen mit Wollfell neben das Schaf gelegt haben, „wir wissen bis heute nicht, wer das war. Aber das Lämmchen hat jetzt seinen festen Platz dort“, sagt Koenen.

Um den Besuchern der KAB einen guten Gesamteindruck zu vermitteln, haben die Hülser Krippenbauer die Gruppe der drei Weisen schon vor dem Dreikönigstag in der Kirche aufgebaut, aber noch entfernt von der Krippenszene, „so sind sie noch auf dem Weg“, erklärt Koenen. Die Figuren sind prachtvoll bemalt, nach der Restauration strahlen die Farben wieder mit der alten Leuchtkraft. Schmunzelnd weist Koenen noch auf ein Detail hin: Der historische Schnitzer des Kamels hatte wohl noch nicht viele Kamele gesehen: Die Tiere sind bekanntlich Paarhufer, das Hülser Kamel hat aber Pferdehufe…