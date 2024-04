Staatsanwaltschaft Krefeld relativiert Beweislage Kripo hat Mann im Mordfall Garnstraße im Verdacht

Vor rund 17 Monaten tötete ein Unbekannter einen 42 Jahre alten Mann albanischer Nationalität auf der Garnstraße in der Krefelder Südstadt mit einem Kopfschuss. Mindestens zwei Schüsse verfehlten das Ziel. Die Kugeln hinterließen in einer Haustüre ihre Spuren. Die Mordkommission vermutete wegen der Vorstrafen des Erschossenen, dass der oder die Täter im Drogenmilieu zu finden sein könnten. Zwei schnelle Festnahmen stützten die These. Zwei Landsleute des getöteten Albaners kamen in Untersuchungshaft, mussten aber wegen fehlenden dringenden Tatverdachts ebenso schnell wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Ermittlungen dauern seitdem an. Die Staatsanwaltschaft Krefeld hielt sich mit Zwischenstandsmeldungen über den Fortgang der Ermittlungen sehr zurück.