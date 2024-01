Polizei aktiv Kripo ermittelt wegen nicht abgeholtem Döner

Nicht nur die großen Kriminalfälle beschäftigen die Polizei, manchmal sind es auch vermeintliche Kleinigkeiten, wie in diesem Fall in Gelsenkirchen, wo es um eine besondere Form des Betruges geht, in den ein Krefelder verwickelt sein soll. Laut Kripo hat in der Stadt im Ruhrgebiet ein korpulenter, etwa 1,75 Meter großer Mann mit schwarzen Haaren wiederholt einen Döner bestellt, aber nicht abgeholt und bezahlt. Nach dem dritten Fall dieser Art erstattete der Imbissbudenbesitzer jetzt Strafanzeige wegen Betruges. Der 48-Jährige ärgert sich darüber, dass der Tatverdächtige bereits mehrfach in seinem Imbiss einen Döner zum Preis von sechs Euro bestellt hat und angab, erst im benachbarten Supermarkt einkaufen zu gehen und das Gericht im Anschluss abzuholen. Als der Imbissbudenbesitzer den Mann jetzt nach dem Einkauf auf den bestellten Döner ansprach, sagte der vermeintliche Täter im Vorbeigehen, er wolle nun nichts mehr essen und entfernte sich in einem weißen Transporter mit Krefelder Kennzeichen. Die Ermittlungen dauern an.