Karwoche in Krefeld Kreuzweg in Linn – das Geheimnis des römischen Soldaten

An den sieben Stationen dieses Kreuzweges sind viele Menschen vermutlich schon so oft vorbeispaziert, dass man nicht mehr genau hinsieht. Wir empfehlen für das nächste Mal einen kleinen Debattenwettbewerb für die ganze Familie: Welches ist das beeindruckendste Relief? Gehen Sie mit der Nasenspitze bis fünf Zentimeter an die Darstellungen und vertiefen Sie sich für einige Sekunden in das, was zu sehen ist. Unsereiner sagt unumwunden: Station Nummer IV ist besonders beeindruckend. Nicht wegen Jesus, nicht wegen Maria, sondern wegen des römischen Soldaten.