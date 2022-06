Kultur in Krefeld : Kresch-Premiere und „13 sein ist die Hölle!“

Zouraiha Adamou, Esther Anacker, Matilda Heyer, Carmelina Kissel, Kaan Kocaoglu, Helen Knoor, Jan-Lukas Nothers, Jana Rodenbach und Ela Ucar haben dem Zuschauern einen großartigen Abend beschert. Foto: Kresch

Krefeld In der Aufführung von „Out Of The Box“ im Kresch in der Fabrik Heeder werden Szenen und Skizzen aneinandergereiht, die keine Zeitfolge besitzen. Der Zuschauer muss die disparaten Elemente selber zusammensetzen.