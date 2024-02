Ehemalige britische Kaserne in Krefeld Zwei neue Kreisverkehre für die Kempener Allee

Aus der Unterlage für den Ausschuss geht hervor, dass für die äußere Erschließung neben zwei Kreisverkehren auf der Kempener Allee ein Fuß- und Radweg geplant sind. Für die Kreisverkehre werden die beiden bestehenden Knotenpunkte Kempener Allee/ Bückerfeldstraße genutzt, die jeweils um eine Zufahrt erweitert werden. An der südlichen Zufahrt des Erschließungsgebietes befinden sich das alte Wachgebäude und die zugehörigen Toreinfahrten. Für die nördliche Zufahrt wird eine neue Straße geplant, die neben dem Kasernengelände auch den Wohnpark Kempener Allee an die Kempener Allee schließt. Der Wohnpark wurde bisher über eine Privatstraße rund 30 Meter südlicher als der geplante Kreisverkehr direkt an die Kempener Allee angeschlossen. In den Zufahrten wird der Radverkehr von den Radwegen der Kempener Straße auf die Fahrbahn und im Anschluss wieder in die Nebenanlagen zurückgeführt.