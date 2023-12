Bauernproteste wegen Kürzungen Kreislandwirt kritisiert Autobahnblockaden mit Traktoren

So sehr er die Kritik der Landwirte an den Kürzungen der Bundesregierung für die Bauern teilt: Protestformen, bei den mit Traktoren Autobahnen blockiert werden, lehnt Kreislandwirt Paul-Christian Küskens ab. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Montagabend am Niederrhein zu Blockaden auf der A61. „Das ist möglicherweise gefährlich, das sollte man nicht tun“, sagte Kükens. Ansonsten lässt er keinen Zweifel, dass bei den Landwirten die Zeichen auf Sturm stehen. „Unser Präsident hat angekündigt, dass wir wiederkommen, wenn nicht nachgebessert wird, und das werden wir“, sagt Küskens.