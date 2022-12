Umzugspläne nach Krefeld-Fichtenhain liegen auf Eis Handwerkerschaft verzichtet auf Neubau

Der Plan, die Kreishandwerkerschaft Niederrhein in einem zentralen Neubau unterzubringen, existiert seit mindestens fünf Jahren. Die Investition soll für den Zusammenschluss der Interessenvertretungen aus der Stadt Krefeld, dem Kreis Viersen und dem Rhein-Kreis Neuss identitätsstiftend sein. Als Standort für die neue Zentrale wurde vor drei Jahren die geografische Mitte der drei Regionen ins Visier genommen worden – das Gewerbegebiet in Fichtenhain an der Autobahn 44.