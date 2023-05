Hauptgeschäftsführer freigestellt Kreishandwerkerschaft verweigert Vertragsverlängerung mit Marc Peters

Was die Zukunft und die Besetzung der Position des Hauptgeschäftsführers der Kreishandwerkerschaft Niederrhein – Stadt Krefeld und die Kreise Viersen und Neuss – angehe, bestehe keine Not, sagte Meurer. „Die Beantwortung der Frage können wir in Ruhe angehen“, erklärte er und verwies darauf, dass Thomas Gütgens als Geschäftsführer die Aufgaben des abberufenen Marc Peters kommissarisch mit übernehme. Gütgens habe erst im November 2022 das überwältigende Vertrauen der Mitglieder ausgesprochen bekommen. Er folgte auf Klaus Koralewski, der nach 47 Jahren in den Ruhestand gegangen war.