Bezirksvertretung Oppum/ Linn: Mini-Kreisverkehr an Oppums Gefahrenstelle

Oppum Die Gefahrenstelle an der Kreuzung Kuhleshütte/ Werkstättenstraße/ Weiden soll entschärft werden.

An der Herbertzstraße entstehen Wohneinheiten für rund 500 neue Bürger, in der Einfamilienhaus-Siedlung Korekamp wohnen ebenfalls viele Kinder, die bald die Grundschule oder die Gesamtschule besuchen werden.

Bahnunterführung in Krefeld : Gefährlicher Schulweg in Oppum

Dass Promenadenbau und Bahnunterführungen nicht in einem Zuge gebaut werden, liegt daran, dass die ersten beiden Streckenabschnitte des Projekts Krefelder Promenade bis Ende 2020 abgeschlossen sein müssen, damit die Fördergelder nicht verfallen. Der Bereich zwischen Feuerwache und Trift/ Weiden ist bereits ausgeschrieben. Die Planung für den 2,1 Kilometer langen Abschnitt Trift/Weiden bis Hausbend in Linn steht und wurde der Bezirksvertretung jetzt vorgestellt.

In diesem Abschnitt verläuft die Promenade im Wesentlichen auf der ehemaligen Hafenbahntrasse und in weiten Teilen parallel zur Straßenbahntrasse 043 und damit weitestgehend abseits des Straßennetzes. An der Straßenquerung Buddestraße soll der Auto- und Buslinienverkehr Vorrang haben. An den Querungen Maybach- und Glindholzstraße ist vorgesehen, die Radfahrer zu bevorrechtigen. Dieser Abschnitt der Promenade verläuft von der Kuhleshütte über die Schmiedestraße, die zwischen den Schulen für den Autoverkehr gesperrt wird, und weiter über die ehemalige Hafenbahntrasse, die mit einer Breite von 3,20 Meter ausgebaut und asphaltiert wird.