Aus den Stadtteilen : Wanderfreunde Hüls: Das Aus nach 37 Jahren

Krefeld Krefelds letzter Wanderverein „Frisch Auf“ wird sich zum Ende des kommenden Jahres auflösen. Die Gründe für die Beendigung der Vereinsaktivitäten sind vor allem die Überalterung der Mitglieder und der Nachwuchsmangel.

Eigentlich verwunderlich, meint Walther, denn: „Schaut man sich die Gegend rund um den Hülser Berg an, dann sieht man lauter Leute, die spazieren, joggen oder einfach nur an der frischen Luft entspannen. Das Interesse an Bewegung unter freiem Himmel ist also immer noch da und wahrscheinlich so groß wie noch nie“, erklärt Walter Eigner, ebenfalls Mitglied der Hülser Wandertruppe. Das – auch wegen Bewegungen wie Fridays for Future – gestiegene Interesse an Natur und Umwelt in Neuzugänge für den Verein umzumünzen, sei „Frisch Auf“ in den letzten Jahren nicht wirklich geglückt. Seit geraumer Zeit blieben Neuzugänge aus, und der momentane Altersdurchschnitt sei mit 73 Jahren sehr hoch, berichten die Männer. Außerdem seien von den zurzeit 40 Wanderfreunden lediglich 15 noch aktiv. Mit dieser Problemlage haben, berichten die Hülser, viele Wanderclubs in NRW zu kämpfen.