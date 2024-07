Jocelyn Gobbers ist Jahrgangsbeste Krefelderin mit Bestnoten bei der Lackierer-Prüfung

„Die 19-jährige Krefelderin Jocelyn Gobbers lieferte als Jahrgangsbeste ein tolles Ergebnis bei der Gesellenprüfung zum Maler- und Lackierer-Handwerk im Gebiet der Innung Krefeld, Viersen, Niederrhein. Sie lernte bei Pawlowski Malermeister GmbH und Co. KG in Krefeld. „Es ist die Abwechslung, die den Beruf ausmacht. Der Maler- und Lackiererberuf ist so facettenreich. Jeder Tag ist anders“, schwärmte Jocelyn Gobbers von ihrem Beruf.