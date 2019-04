Artenschutz im Krefelder Zoo : Rettung für den „Feuerfuchs“

Zu Unrecht steht der Rote Panda im Schatten seines großen schwarzweißen Namensvetters. Im Zoo gehört er zu den Publikumslieblingen. In freier Wildbahn ist er stark bedroht. Biologe Stefan Ziegler vom WWF setzt sich in Indien für den Schutz den Kleinen Pandas ein. In seinem einstündigen Vortrag wird der Biologe seine Aktivitäten und das WWF-Schutzprojekt in Sikkim vorstellen. Vor dem Vortrag gibt es einen kurzen, auf das Vortragsthema abgestimmten, Abendrundgang. Der Eintritt ist kostenfrei, Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Zookasse. Die Vortragsreihe Artenschutz wird im Oktober und November fortgesetzt. Am 10. Oktober erzählt Udo Beine (NABU Krefeld) über den Waldkauz (Vogel des Jahres 2017) und weitere Nachtgreifvögel in unserer Nachbarschaft. Gefolgt von Markus Heines (NABU Brüggen) am 7. November über Wieder-Einwanderer - Biber und Co. Heines gibt einen Einblick in das Leben dieser spannenden Wildtiere direkt vor unserer Haustür. Dieser interaktive Vortrag ist sehr gut für Kinder geeignet. Foto: Vera Gorissen