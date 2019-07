Krefelder Kleingärtner helfen : Tschernobyl-Kinder im Kleingartenverein Immenhof

Krefeld Zwölf krebskranke Kinder aus Weißrussland erholen sich am Niederrhein von den Strapazen ihrer Krankheit.

Die Augen der zwölf weißrussischen, an Krebs erkrankten Kinder erstrahlten: In einem Edeka-Markt in der Samt- und Seidenstadt durften die osteuropäischen Gäste gratis nach ihrem Belieben und auf Kosten des Supermarktbetreibers einkaufen. Nach dem eineinhalbstündigen Ausflug in die westeuropäische Warenwelt ging es für die Kinder und ihre Begleiter in den nahegelegenen Gartenbauverein Immenhof. Bei gutem Essen und kühlen Getränken genossen die Kinder die Gastfreundschaft der Kleingartenfreunde.