Nach dem Neuanfang : „Krähloaded“ – gefeiertes Comeback der „Krähen“ nach drei Jahren Pause

Krefeld Drei Jahre hat es gedauert, bis das Krähen-Ensemble bei ihren drei Auftritten in der Maria-Montessori-Gesamtschule ein rauschendes, vom Publikum gefeiertes Comeback gefeiert hat.

(RP) Drei Jahre hat es gedauert, bis die das Krähen-Ensemble bei ihren drei Auftritten in der Maria-Montessori-Gesamtschule ein rauschendes, vom Publikum gefeiertes Comeback gefeiert hat. In ihrem Programm „Krähloaded“ zeigten sich die sieben Ensemblemitglieder in neuem Outfit. Anstatt in Frack und gelber Fliege fegten sie in schrillen Anzügen durch das Auditorium (mit passend buntem Mund-Nasenschutz). Auch das neue Bühnenbild, das erneuerte Ensemble und der neu besetzte Chefposten untermauerten den Gesamteindruck eines Neustarts. Günter Nuth ergänzte das Programm im Zuge der coronabedingt kurzen Vorbereitungszeit des ehrenamtlich tätigen Ensembles und sorgte gleich zu Beginn mit Geschichten aus der Feuerwehr-Leitstelle für gute Laune.