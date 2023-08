Festival der Phantasie Magische Gestalten erobern die Burg Linn

Wobei die deutsche Sprache für so manchen Fantasy-Neuling seltsam klang – man verständigt sich in der Szene mit Begriffen aus einer eigenen Welt. Die Bewohner dieser Welt in all ihren Varianten hatten sich auf der Museumswiese direkt hinter dem Eingang, in der Museumsscheune, in der Vorburg, im Jagdschloss und in der Burg und ihrem Innenhof ausgebreitet. Dann und wann eine Prinzessin, ein Löwe oder ein Einhorn – die Cosplay-Leute bevölkerten alle Bereiche.