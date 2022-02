Karneval in Krefeld : Krefelder Karneval von Null auf 100

Stefanie Schürmanns vom Deiters Kostümhaus zeigt einen weiteren Renner in diesem Jahr: Kostüme als Ahoi Brause. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Zwei Jahre mit vielen Einschränkungen und jeder Menge Verzicht liegen hinter den Karnevalisten. Ist in Krefeld dennoch gute Laune und närrisches Equipment zu finden? Wir machten uns auf die Suche.

Ein Wechselbad der Gefühle mussten Karnevalisten auch dieses Jahr wieder durchlaufen. Lange war unklar, ob und wie das närrische Fest 2022 gefeiert werden kann. Jetzt steht fest, es darf gefeiert werden, im Kleinen zwar, oft digital, doch auch vor Ort - und das freut nicht nur die Jecken. „Wir haben eine harte Zeit hinter uns mit Umsatzeinbußen von 95 Prozent. Aber jetzt ist die Bereitschaft zum Feiern endlich wieder da und auch das Angebot an Veranstaltungen hat enorm angezogen“, sagt Björn Lindert, Geschäftsführer beim Kostümgeschäft Deiters.

Ein Trend in diesem Karnevalsjahr ist Glitzer, und auch die beliebtesten Kostüme tragen Lametta, blinken und blitzen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Auf der Suche nach dem passenden Kostüm ist in diesem Jahr mancherorts Durchhaltevermögen gefragt, denn viele Geschäfte sind auf Karneval gar nicht richtig eingestellt. Planunssicherheit gab es für die Einzelhändler nicht, und ob bestellte Kostüme am Ende des Tages im Lager verstauben oder über die Ladentheke gehen, konnte niemand einschätzen. „Auch für uns war es eine Herausforderung“, sagt Lindert. Und zwar sowohl in der Personal- als auch in der Warenlogistik. „Bei uns ging es jetzt daher von Null auf 100, aber wir haben ausreichend Ware da und auch ausreichend Personal in allen Filialen.“

Mager sieht es trotzdem aus in manchen Geschäften, wie ein Besuch der Hochstraße zeigt. Die Auslagen der Bekleidungsgeschäfte, die zu Karneval normalerweise entweder bunt dekoriert sind oder Spuren von Konfetti und Luftschlangen aufweisen, sehen aus wie immer. Doch ebenso wie bei Deiters wird man auch in anderen Krefelder Geschäften fündig, wenn man sucht. Im Kaufhof ist ein Schaufenster karnevalistisch dekoriert. Im Untergeschoss befindet sich die Karnevalsabteilung. Sie ist nicht so groß wie gewohnt, aber Auswahl ist vorhanden, auch wenn aus den Lautsprechern keine karnevalistischen Lieder für Stimmung sorgen.

Beim Experten für Kostüme hingegen ist es bunt wie eh und je. Schließlich hat Deiters in der fünften Jahreszeit Hochkonjunktur, normalerweise. Die Schaufenster sind karnevalistisch dekoriert. Drinnen ertönt ein fröhliches „Polka, Polka, Polka“. Verkäuferin Stefanie S. hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und genießt ganz offensichtlich die närrische Zeit. Endlich gehe es wieder los, so seit Ende Januar, Anfang Februar, sagt sie. „Es wird stückchenweise bei jeder Lockerung etwas besser. Die Leute wollen unbedingt wieder feiern. Die Sehnsucht nach Normalität ist groß.“ Das bestätigt Björn Lindert: „Der Drang, sich zu kostümieren und dem Alltag zu entfliehen, ist ungebrochen. Das haben wir bereits zu Halloween gesehen und am 11.11..“

Superheld, Jack Sparrow, Bienenlook - auch in diesem Jahr gilt: Erlaubt ist, was gefällt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Und was ist der Kostümtrend für dieses Jahr? Den könne man gar nicht so recht ausmachen, sagt Lindert, vor allem nicht bei der großen Auswahl, die man mit mehr als 2000 Kostümen böte. Durchaus angesagt sei aber alles silbrige und Goldtöne, „alles, was in den Space-Bereich“ geht. Beliebt ist Glitzer, und auch die beliebtesten Kostüme tragen Lametta, blinken und blitzen. Die Hüte sind passend zum Outfit aufwendig dekoriert und glitzern ebenfalls. Auch sehr gerne gekauft werden Kostüme, die aussehen wie die Verpackung von Ahoi-Brause und Kinder-Schoko-Bons. „Da konnten wir in den vergangenen Jahren durch Kooperationen einiges umsetzen“, sagt Lindert. Die Preise liegen zwischen 25 Euro für die Kinder-Kostüme und 30 Euro für die der Erwachsenen. Und natürlich gehen auch die Klassiker oft über die Ladentheke: „Tierverkleidungen wie Schmetterlinge und Bienen, bei den Kindern Ninjakostüme, und im Rheinland geht sowieso immer alles in rot-weiß“, so der Deiters-Geschäftsführer.

Sehr gerne gekauft werden Kostüme, die an Süßigkeiten erinnern. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

In den Kindergärten seien sicherliche wieder Kostüme zum Motto Tiere, Clowns und Feuerwehrmann gefragt. Aber auch die aktuellen Serien und Filme haben Einfluss auf die Wahl des Kostümes, sagt Lindert - und zwar bei Kindern und Erwachsenen. Serien wie „Squid Game“ (Netflix) oder „Paw Patrol“ sind da beispielsweise Ideengeber.

Keine Kostüme, dafür Kleidung, die man durchaus auch im Karneval tragen kann, bietet die Kette Primark. Glitzer gibt es bei Shirts und Pullovern auch. Für Kinder bieten sich die bunt bedruckten Pyjamas, Jogger, Hoodies, Overalls, Bodies oder Sportklamotten an. Es findet sich alles, was das Kinderherz begehrt, seien es Einhörner, Spiderman, Star Trek, Minecraft oder Simpsons. Dazu noch eine passende Kappe, eine blinkende Haarspange oder ein wenig Glitter-Schminke – fertig ist das Kostüm für den Kindergarten.