Neuer Service : Kostenloses Surfen in Krefelder Bussen und Bahnen

Krefeld Die Komplette Fahrzeugflotte der Stadtwerke ist mit WLAN ausgestattet.

Kurz mal Facebook checken, über WhatsApp mit Freunden über Neuigkeiten austauschen oder auf dem Nachrichtenportal schauen, was in der Welt gerade passiert. All das ist ab sofort in den Bussen und Straßenbahnen der SWK möglich, ohne das Datenvolumen des Smartphones dafür anzuzapfen. Denn die 95 Busse und 31 Straßenbahnen umfassende Flotte ist nun mit kostenlosem WLAN ausgestattet. Ein Hinweis „WLAN für Krefeld" weist auf allen Fahrzeugen auf den neuen Service hin.