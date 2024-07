Angebot in Krefeld Probleme mit dem Zeugnis: Diese Beratungsstellen helfen Schülern und Eltern

Krefeld · Wenn am Freitag die Zeugnisse vergeben werden, stehen auch in diesem Jahr Erziehungs- und Familienberatungsstellen in Krefeld für persönliche und telefonische Hilfestellungen zur Verfügung.

03.07.2024 , 12:57 Uhr

Die Zeugnisausgabe ist für manche Schüler kein schönes Ereignis, sondern mit Sorgen behaftet. Foto: dpa/Jens Wolf

Von Jessica Kuschnik