Krefelder Zoo, Freibad und Museen Zoo, Freibad und Museen: Kostenlose Besuche mit dem Ferienpass

Unter dem Link www.krefeld.de/sommerferienpass können die Ferienpässe ab dem 1. Juni und bis zum Ende des Aktionszeitraums online beantragt werden. Zudem bieten folgende Verkaufsstellen die Pässe an: Museum Burg Linn, Deutsches Textilmuseum, Kaiser-Wilhelm-Museum sowie alle Bürgerbüros. Bei Rückfragen steht Inga Zimmermann unter Telefon 0 21 51 / 86 32 25 und via Mail an inga.zimmermann@krefeld.de zur Verfügung.