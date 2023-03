Winkmannshof könnte verkauft werden Koreanische Küche an Burg Linn ist passé

Das Frankfurter Medizinerpaar Michael Frenken und Eun Young Cho hat viel Herzblut und eine Menge Geld in den denkmalgeschützten Winkmannshof in Linn an der Burg gesteckt. Die beiden wollten das Traditionslokal in die moderne Zeit führen und ein in anderen Städten schon bewährtes Konzept der koreanischen Küche mit dem Namen Gogi Matcha realisieren. Krefeld ist offenbar nicht Düsseldorf, Köln oder Heidelberg. Auf Dauer blieb die Nachfrage nach dem asiatischen Essen in der Seidenstadt zu gering, selbst der Versuch, mit bürgerlicher Küche verloren gegangenes Terrain zurückzuerobern, schlug fehl.