Solokonzert am 5. November : Konzertgitarrist Friedemann Wuttke gibt Schüler-Workshop

In der Musikschule: Konzertgitarrist Friedemann Wuttke. Foto: Thomas Lammertz/Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Zum Abschluss gibt es am kommenden Sonntag, 7. November, ab 11 Uhr in der Musikschule ein Konzert mit allen Teilnehmern. Friedemann Wuttke studierte an der Musikhochschule Stuttgart.

Die Musikschule der Stadt Krefeld veranstaltet von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. November, einen Gitarren-Workshop für ihre Schüler mit dem Konzertgitarristen Friedemann Wuttke. Die Veranstaltung wird mit einem öffentlichen Solokonzert von Wuttke am 5. November um 20 Uhr in der Musikschule an der Uerdinger Straße 500 eröffnet. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Fernando Sor, Heitor Villa-Lobos und Astor Piazzolla. Zum Abschluss wird es dort auch am 7. November um 11 Uhr ein Abschlusskonzert mit Teilnehmern und Friedemann Wuttke geben. Dann wird auch das Musikschulensemble „Gitarre Plus“ zu hören sein.

Wuttke studierte an der Musikhochschule Stuttgart und vervollständigte seine Musikausbildung unter anderem bei internationalen Meisterkursen. Seine Konzerte führten ihn in fast alle europäischen Länder, nach Russland, Südostasien, Afrika und Südamerika, wo er in Konzerthäusern als Solist oder mit Orchester auftrat. Im Rahmen des internen Workshops haben die Musikschüler zusammen mit ihren Lehrern Gitarrenstücke einstudiert, die sie dem erfahrenen Konzertgitarristen vorspielen werden, um weitere Tipps und Anregungen zu erhalten.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist kostenfrei. Stattdessen wird um eine Spende für den Förderverein der Musikschule gebeten, der diese Veranstaltung finanziert. Es gelten die 3G-Regeln. Außerdem ist eine Kartenreservierung unter www.musik.krefeld.schulen.net/index.php/veranstaltungen unter „Termine/Veranstaltungen“ erforderlich.

(rp)