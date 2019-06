Bockum : Konzert: „Die Feuersteins“ in der Christuskirche

Bockum Alte Gedichte von Bergleuten und Poeten werden zu neuen Liedern: „Die Feuersteins“ treten am Freitag Konzert in der Bockumer Christuskirche auf.

(RP) „Die Feuersteins“ treten im Rahmen der Veranstaltungsserie „Bunte Reihe“ am Freitag, 14. Juni, in der Christuskirche in Bockum auf. Die Feuersteins, eine musikalische Familie, bewegen sich in verschiedenen Stilen. Sie überraschen mit feiner Instrumentierung, eindringlichem Gesang und mitreißendem Spiel. Ihre Songs in deutscher und englischer Sprache erzählen von Flucht, bitteren Wahrheiten. Alte Gedichte von Bergleuten und Poeten werden zu neuen Liedern. Die Wurzeln ihrer Musik finden sie in der keltischen, amerikanischen und deutschen Volksmusik. Beginn im Gemeindehaus an der Schönwasserstraße 104 ist um 19.30 Uhr, der Einlass startet um 19 Uhr. Eintritt: 10 Euro. Kartenvorverkauf im Gemeindebüro, Telefon 591060.