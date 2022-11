An der Kompass-Grundschule in Krefeld : Wie in Krefeld St. Martin mit Kindern aus anderen Religionen gefeiert wird

Die Kinder der Kompass-Grundschule an der Felbelstraße arbeiten derzeit an ihren Laternen, die sie bei der Feier im Kaiser-Friedrich-Hain präsentieren werden. Foto: Kompass-Schule

Krefeld An der neu gegründeten Kompass-Grundschule haben an die 80 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund. St. Martin feiern die Schüler dennoch, als Fest im Park mit Laternen, Liedern und Spiel-Stationen.

Von Bärbel Kleinelsen

Traditionell ziehen im November die Martinszüge durch Krefeld. An einem großen Feuer wird im Anschluss die Mantelteilung nachgespielt, bevor es die Martinstüten gibt. An der neu gegründeten Kompass-Schule, zuvor Teilstandort der Mosaikschule, hat sich das Kollegium für eine alternative Gestaltung des katholischen Martinsfestes entschieden. Zum zweiten Mal werden Schüler, Lehrer und Eltern in diesem Jahr „St. Martin im Park“ feiern und sich dabei mit den Werten des christlichen Brauches beschäftigen.

An die 80 Prozent der Kinder in der Grundschule an der Felbelstraße haben einen Migrationshintergrund, statt Religionsunterricht wird Praktische Philosophie angeboten. „Wir sind noch in der Erprobungsphase. Doch bisher läuft es gut und bietet uns die Möglichkeiten, die verschiedenen Aspekte der unterschiedlichen Reigionen im Unterricht zu besprechen“, sagt Schulleiterin Heike Broda.

Info Eine Schule mit vielen Sprachen und Kulturen Die Kompass Grundschule an der Felbelstraße ist in diesem Schuljahr neu gegründet worden. Sie war zuvor Teilstandort der Mosaikschule. Die Eigenständigkeit zum 1. August 2022 hatte der Stadtrat im Mai 2021 beschlossen. Mit dem Namen „Kompass-Grundschule“ möchte das Schul-Team verdeutlichen, dass Schüler aus der ganzen Welt willkommen sind und man bemüht ist, eine gemeinsame Sprache mit den Kindern zu finden. Das Fest „St. Martin im Park“ ist am Mittwoch, 16. November, ab 17 Uhr im Kaiser-Friedrich-Hain.

Sie erzählt, dass viele Kinder an der Kompass-Grundschule eine abgespeckte Form des Ramadan zelebrieren würden, was dann in der Philosophie-Stunde genauso Thema sei wie das Zuckerfest oder eben St. Martin. „Dabei sagen wir natürlich, dass es ein christlicher Brauch ist und welche Werte er vermitteln möchte“, sagt Heike Broda.

Bei „St. Martin im Park“ wird an der Station des Katholischen Forums die St.-Martin-Geschichte spielerisch vermittelt. Foto: Kompass-Schule

Gerade im Kollegium, so die Schulleiterin, lege man viel Wert auf die Vermittlung von traditionellen Werten und habe sich deshalb auch bewusst dazu entschieden, das Fest nach dem katholischen Heiligen zu benennen und nicht etwa Lichterfest zu nennen. „Für einige Lehrer war es schon ungewohnt, St. Martin in dieser Form zu feiern. Sie waren sehr skeptisch. Letztendlich aber, als sie erlebten, wie harmonisch das Fest war, waren sie dann doch davon angetan“, erinnert sich die Schulchefin.

Dabei hatte das Kollegium durchaus überlegt, einen traditionellen Zug zu veranstalten. „Die Vorbereitungen für einen solchen Umzug sind jedoch enorm, und neben den umfangreichen Planungen kostet es auch eine Menge Geld. Deshalb haben wir uns entschieden, eine neue Tradition einzuführen und St. Martin als Fest im Park zu feiern“, erklärt Broda.

Unterstützt wird das Schulteam dabei von den Mitgliedern des neu gegründeten Fördervereins, die zum Beispiel jeder Klasse einen zwei Kilo schweren Weckmann spenden, den die Kinder untereinander aufteilen. So soll ihnen der Wert des Teilens nahe gebracht werden. Im Kaiser-Friedrich-Hain treffen sich Schüler, Lehrer und Eltern dann am 16. November ab 16.30 Uhr. Die Kinder präsentieren ihre bunt gestalteten Laternen und singen die einstudierten Lieder. An verschiedenen Stationen können sie anschließend Spielen, Windlichter basteln, Laternen oder auch die Schuhe der Martinsgänse suchen. Mitglieder des Katholischen Forums bieten „Teilen wie St. Martin“ an und vermitteln spielerisch den christlichen Brauch. Am Ende bekommen die Schüler „Martinstütchen“ und singen noch mal gemeinsam ein Lied.