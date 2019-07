Kostenpflichtiger Inhalt: Behördenposse in Krefeld : Kommunalbetrieb macht Teil der Kölner Straße versehentlich zur 30er Zone

Für einen Tag Tempo-30-Strecke: An der Kölner Straße ab der Untergath hatte der Kommunalbetrieb fälschlicherweise diese Schilder aufgehängt. Foto: Carola Puvogel

Krefeld Die neuen Tempo-30-Schilder an der Kölner Straße sorgten am Montag für Verwunderung. Am Dienstag sollen die Verkehrszeichen wieder entfernt werden.