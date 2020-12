Krefeld : Kommunalbetrieb macht das Rheintor dicht – bei Niedrigwasser

Derzeit liegen die Wasserstände nach mehreren trockenen Monaten vor allem am Niederrhein teils noch deutlich unter dem mittleren Niedrigwasser.

Seltsames Timing: Der Kommunalbetrieb Krefeld hat das Uerdinger Rheintor geschlossen. 17 Aluminiumprofile mit einem Gewicht von jeweils etwa 40 Kilogramm bilden im Rheintor eine Wand und sichern Uerdingen vor einem möglichen Hochwasser des Rheins. Die Nahtstellen der Profile sind mit Gummilippen versehen, die durch das Eigengewicht des Metalls so aufeinandergepresst werden, dass sie wasserdicht verschließen. 80 Zentimeter hinter der ersten Wand wurde eine weitere Aluminiumwand mit 14 Profilen gesetzt. Der zwischen den Schutzwänden entstehende Raum wird immer dann genutzt, wenn der Rheinpegel steigt und in Krefeld die Marke von 10,50 Meter erreicht. Der Hohlraum wird dann mit Sandsäcken gefüllt und bietet dadurch einen weiteren Schutz gegen das drückende Hochwasser.

Nur ein Hochwasser ist gar nicht in Sicht. Das schreibt zumindest das Portal Binnenschifffahrt-Online. „Derzeit liegen die Wasserstände nach mehreren trockenen Monaten vor allem am Niederrhein teils noch deutlich unter dem mittleren Niedrigwasser. So lag der Pegel in Emmerich kurz vor der Grenze zu den Niederlanden am vergangenen Freitagnachmittag bei 76 cm (mittleres Niedrigwasser 94 cm), in Duisburg-Ruhrort bei 236 cm knapp unter dem mittleren Niedrigwasser, heißt es dort.