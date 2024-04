Sanierungsprogramm 2024 hat begonnen Kommunalbetrieb holt Expertin für Straßensanierung ins Boot

Der Missmut über den Zustand der Straßen im Stadtgebiet ist in der Bürgerschaft weit verbreitet. Es hat zuletzt sogar eine Art des Überbietungswettbewerbs begonnen, in welchem Stadtteil die tiefsten Schlaglöcher in den Verkehrswegen zu finden sind. Das ist natürlich auch dem Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) als für den Straßenunterhalt zuständige Anstalt des öffentlichen Rechts nicht verborgen geblieben. Doch Reparaturen und Sanierungen kosten Geld und Sachverstand.