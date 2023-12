Kommentar zum Klimakonzept „„KrefeldKlimaNeutral 2035“ Die Klima-Abstimmung im Rat wird ein historischer Moment

Das Papier des Nabu ist eine diplomatische Meisterleistung und getragen von der Sorge, dass der Rat am kommenden Dienstag, 12. Dezember, das Klimakonzept ablehnen könnte. Der Nabu-Text will den Weg für große Zustimmung ebnen, er will Gegensätze entschärfen, Gemeinsames betonen und Skepsis relativieren. Es ist demnach aus Sicht des Nabu nicht so entscheidend, ob Klimaneutralität bis 2035 punktgenau erreicht wird (was stark angezweifelt wird) – wichtiger ist die Entfesselung von Ehrgeiz beim CO 2 -Abbau durch ein ambitioniertes Ziel. Der Nabu wirbt auch dafür, dass die Wasserstoff-Debatte nicht spaltet, zumal sich die Positionen angenähert haben. Und er tritt einer verzerrten Wahrnehmung der Stadtwerke entgegen, denen in manchen Äußerungen der Wille zum Klimaschutz glatt abgesprochen wird.