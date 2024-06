Kommentar zur Debatte um die Israel-Resolution von Ratsherr Tahusoglu Was Tahusoglu auch noch will

Niemand kann hinter die Stirn von Salih Tahusoglu blicken und sehen, welche Ziele er im Rat mit seiner israelkritischen Resolution und seiner exponierten Stellung bei den Pro-Palästina-Protesten verfolgt. In kommunalpolitischen Kategorien gedacht, drängt sich allerdings eine Deutung auf, die wenig mit Gaza und viel mit Wahlkampf zu tun hat. These: Tahusoglus Rolle als Speerspitze der Israel-Kritik in Krefeld zielt auch auf 1000 Stimmen bei der Kommunalwahl 2025 (gemessen an der Kommunalwahl 2020), um wieder in den Rat einzuziehen.