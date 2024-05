Kommentar zur Klage der AfD gegen Oberbürgermeister Meyer Warum ein AfD-Ratsmitglied dünnhäutig wird

Die Klage ist eine Überraschung – der Anlass nicht. Die Ratssitzung vom 7. Februar war in der Tat denkwürdig, leidenschaftlich, ein Fanal. Damals hatte jeder die Demonstration gegen Rassismus am 3. Februar in Krefeld mit mindestens 12.000 Teilnehmern vor Augen. Überhaupt formierte sich das demokratische Deutschland mit Millionen Demonstranten gegen Grenzüberschreitungen, wie sie sich in dem berüchtigten Potsdamer Treffen abzeichneten. Die Ratssitzung holte dann im politischen Raum nach, was auf der Straße geschehen war: Abrechnung mit der AfD, Isolierung einer Partei, die mehr und mehr in rechtsextreme Umtriebe abdriftete – so weit abdriftete, dass der Hinweis, extrem seien ja nur die „Flügel“, nicht mehr verfing.