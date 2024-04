Kommentar zum Seidenweberhaus Wie der Rat sich anschickt, seine eigenen Beschlüsse in die Tonne zu kloppen

Es gibt eine Facette in der Debatte um das Seidenweberhaus, die noch kaum gewürdigt wurde: die Kritik der Kulturhistorischen Städtebaulichen Analyse (KHSA) an dem Gebäude. Der Rat hat die KHSA bekanntlich mit überwältigender Mehrheit zum Leitbild der städtebaulichen Entwicklung Krefelds erklärt. Sollte sich nun eine Mehrheit für den CDU-Vorschlag finden, das Seidenweberhaus doch zu erhalten, würde der Rat seinen eigenen Beschluss bei der ersten Nagelprobe gleich wieder in die Tonne kloppen und unter Beweis stellen, dass diese Stadt zu einer strategisch fundierten Entwicklung nicht in der Lage ist.