Kommentar zum Machtkampf in der CDU Krefeld Warum Vermeulen und Wagener als Putschisten gescheitert sind

„Krawallthemen, mit offenen Scheunentoren nach ganz rechts außen; Peter Vermeulen meint, dass es auch in der AfD vernünftige Leute gebe“ – aus Galkes Sicht wollen Vermeulen und Wagener die Partei weit nach rechts rücken, was etwas anderes ist als der Versuch, auch rechts von der Mitte Wähler einzubinden. „Die CDU wird sich als wehrhaft erweisen“, antwortet Galke – das ist an Schärfe kaum zu überbieten. Die Doppelstrategie – die Mitte halten, den rechten Flügel einbinden, die AfD schwächen – würde nur im arbeitsteiligen Konsens funktionieren. So ist es aber nicht. Wehrhaft sein: Das ist eine Vokabel des Kampfes.