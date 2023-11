Kommentar zurm Schweigegang in Krefeld gegen Antisemitismus Notwendiges Zeichen gegen Judenhass

Und natürlich stellt sich die von Franz gestellte Frage, warum Israel auf Pro-Palästina-Demonstrationen als „Kindermörder“ beschimpft wird, während die gleichen Leute, die da mit Inbrunst Israel hassen, weder die Hamasmörder erwähnen noch je auf unseren Straßen zu sehen sind, wenn in innermuslimischen Kriegen wie in Syrien und im Jemen, früher im Irak und in Afghanistan, Terrorkriege von Muslimen gegen Muslime geführt werden. Bei solchen Menschenfreunden zählen offenbar nur Kinder, die aufgrund israelischer Angriffe sterben – und sie sterben auch nur, weil die Hamas sich in vollendeter Ruchlosigkeit hinter Kindern des eigenen Volkes verschanzt. Das eben ist der antisemitische Kern der Kritik an Israel, so wie es Antisemitismus ist, wenn bis zum Erbrechen behauptet wird, man dürfe Israel nicht kritisieren, als gebe es eine jüdische Weltverschwörung. Israel wurde immer wieder für seine Politik kritisiert, auch von der israelischen Friedensbewegung, wie sie es im Gazastreifen und anderen muslimisch geführten Ländern nicht gibt, weil die islamistisch inspirierten Potentaten so etwas unterdrücken. Oder hat schon mal einer der im Gazastreifen interviewten Palästinenser vor der Kamera ein Wort der Kritik an der Hamas geäußert?