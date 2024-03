Kolumne KR wie Krefeld Das Seidenweberhaus-Elend und kein Ende

Was haben das Seidenweberhaus und Shakespeare gemeinsam? Auf beide passt der erste Satz in Goethes Aufsatz „Shakespeare und kein Ende!“ Dieser Satz lautet, und wir ersetzen das Wort „Shakespeare“ frech durch „Seidenweberhaus“: „Es ist über das Seidenwebehaus schon so viel gesagt, dass es scheinen möchte, als wäre nichts mehr zu sagen übrig, und doch ist dies die Eigenschaft des Geistes, dass er den Geist ewig anregt.“