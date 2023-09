Kommentar zum Fest-Wochenende zum Jubiläumsjahr Warum Feiern nicht nur erlaubt, sondern geboten ist

Krefeld hat genug mit Selbstzweifel und Selbstkritik zu tun. Die Stadt kämpft, sie weiß um ihre Problemzonen. Eigentlich kommt das Jubiläumsjahr genau richtig in dieser durchaus schwierigen Gegenwart: Als Erinnerung und Versprechen, dass man etwas auf sich hält. Vielleicht ist das ja das Problem der Stadt gewesen: dass sie eine Phase des „nichts auf sich halten“ hinter sich hat. Trauriges Symbol dafür ist das in den vergangenen 20 Jahren heruntergekommene Seidenweberhaus. Diese Phase ist vorbei. Etwas auf sich halten ist eben keine arrogante Eliten-Pose, sondern Ausdruck von bürgerlichem Selbsterhalt, von dem Willen, „der Stadt Bestes“ zu suchen – wobei Stadt für die Einwohnerschaft steht. Niedergang nicht dulden: Das hat eine harte Seite im Alltag und eine schöne, leichte, heitere im gemeinsamen Fest. Beides ist wichtig – das Zweite beseelt das Erste. So ist es gut, dass Krefeld sich an diesem Wochenende in besonderer Weise seiner selbst vergewissert und feiert.