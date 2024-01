Kolumne KR wie Krefeld Gesucht: Vertrauen in die Stadt

Vor allen emotionalen Appellen gab es zwei Bemerkungen, die aufhorchen ließen: Als die Werbegemeinschaft ihren offenen Brief an die Bürgerschaft anlässlich der Schließung des Kaufhofes erläuterte, wies Vorstandsmitglied Alexander Werner darauf hin, dass bis auf die große Taschenabteilung eigentlich alle Warengruppen im Kaufhof auch in anderen Geschäften in der Innenstadt vertreten sind. Und der Vorsitzende Christoph Borgmann erwähnte, dass der Umsatz des Handels zurzeit sogar über dem vom Vorjahreszeitraum liege. Diese Bemerkungen schärfen das Bewusstsein, was mit dem Kaufhof weggebrochen ist: nicht das Shoppen, nicht der Gang in die Stadt, sondern das Modell „Alle Welten unter einem Dach“. Heute überleben kleinere Einheiten mit Spezialangeboten und guter Beratung in einer Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität. Das Rezept ist also bekannt.