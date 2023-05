KR wie Krefeld 111 Millionen fürs Kesselhaus in Krefeld

Die Zahl 111 Millionen für die Veranstaltungshalle Kesselhaus macht einen schwindelig. Die Stadt bekräftigt nochmals, dass in den genannten 111 Millionen Euro netto alle relevanten Positionen wie Grundstück, Bau- und Entwicklungskosten, Parkplätze enthalten sind. Diese Kosten seien die Zielgröße und sollen vom Investor eingehalten werden. Dennoch könne im Rahmen der Planung Unvorhergesehenes eintreten, was in den 111 Millionen nicht eingepreist sei, da dies erst im weiteren Planungsprozess festgestellt werden könne. Die Stadt widerspricht damit der Zahl, die die FDP ins Spiel gebracht hat, wonach die Kosten bei 122,640 Mio. Euro netto liegen.