Krefeld sucht weitere Einsatzkräfte KOD soll fast rund um die Uhr für Sicherheit sorgen

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) in Krefeld ist personell deutlich gestärkt worden und verfügt über 48 Stellen. Parallel ist auch eine Anpassung des Dienstplanmodells erfolgt, sodass der KOD einheitlich im ganzen Jahr an sieben Tagen in der Woche täglich 16 Stunden im Einsatz ist. „Die Menschen fühlen sich sicherer, wenn wir im Innenstadtgebiet präsent sind“, sagt Christian Horn. Der Leiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ist mit seinem Team auf Krefelds Straßen und Plätzen im Einsatz, um die Sicherheit und Ordnung in der Stadt zu gewährleisten. Durch die personelle Aufstockung will die Stadt eine hohe Präsenz der Ordnungskräfte gewährleisten, insbesondere in stark frequentierten Bereichen.