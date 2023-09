Platzverweise für Süchtige KOD räumt Drogentreff hinterm Bahnhof

Anwohner wie der FDP-Bezirkspolitiker Jürgen Wagner hatten besorgt darauf hingewiesen: Der Platz hinterm Bahnhof zur Kölner Straße hin schien sich zu einer Art Treff von Drogenabhängigen zu entwickeln. Eine Anfrage bei der Stadt ergab, dass der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) den Ort im Blick habe – nun hat er den Platz geräumt. „Am Vormittag und am frühen Nachmittag hat es im Bereich zwischen Kölner Straße und Südausgang Bahnhof eine Kontrolle des Kommunalen Ordnungsdienstes - unterstützt von der Polizei - gegeben“, berichtet ein Stadtsprecher am Dienstag, „dabei sind am Vormittag 13 und am Nachmittag sieben Personen aus der Szene der Suchtkranken angetroffen worden, die jeweils des Platzes verwiesen wurden. Bei zwei Personen wurden Drogen gefunden.“