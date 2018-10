Krefeld: Kochkurs Wild am Herd" begeisterte die Teilnehmer

Krefeld : Wild und Wein in perfekter Harmonie

In der Kochschule von Heinz Günther Adolphs sind an diesem Abend Claudia Savelsberg, Brigitte Blum, Christiane Gerritzen (.v.l). Sie haben beim Gewinnspiel der Rheinischen Post gewonnen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Gemeinsam köstliche Gerichte kochen, ausgesuchte Weine genießen und viele schöne Gespräche führen: Der Kochkurs „Wild am Herd“ in der Kochschul-Küche des Kücheneinrichtungshauses Hoster begeisterte die Gewinner des RP-Spiels.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

„Das Hirschkalbfilet wird noch nicht gewürzt, sondern so, wie es ist, in Alufolie eingepackt und in den auf 70 Grad vorgeheizten Ofen geschoben“, erklärt Heinz Günther Adolphs den zwölf Teilnehmern, die sich an der Kücheninsel in der Kochschul-Küche eingefunden haben. Wenn der Temperaturfühler, der ins Fleisch gesteckt wird, eine Innentemperatur von 56 Grad zeige, ginge es nach einer kurzen Ruhezeit in die Pfanne mit Butter und frischen Gewürzen. Behutsames Anbraten von allen Seiten, fünf bis sieben Minuten ruhen lassen und danach sparsam mit Salz und Pfeffer würzen, lautet seine nächste Anweisung. „Das ist es also, was sie meinten, als sie sagten, sie machen es umgekehrt“, bemerkt Ralf Lubjahn, der seine Küchenarbeit unterbrochen hat, um zuzuhören. Ein Nicken von Adolphs, der das Fleisch in die Alufolie packt und in den Backofen schiebt.

Ralf und Martina Lubjahn und Catrin Herten (v.l.) probieren, ob das selbst erstellte Wildgericht auch schmeckt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

An der hufeisenförmigen Kochinsel geht es bei bester Stimmung mit den Arbeiten weiter. Überall sind strahlende Gesichter zu sehen. Es wird sich ausgetauscht und gelacht. Die Freude, zu den Gewinnern des Kochkurses mit Heinz Günther Adolphs und Norbert Pohl, Diplomingenieur für Weinbau und Önologie, zu gehören, ist allen anzusehen. „Erst in den Backofen und danach anbraten, damit habe ich eine neue Garmethode kennengelernt“, bemerkt Claudia Savelsberg, die blitzschnell Zwiebeln zerkleinert. Sie koche sehr gern, das sei schon immer so gewesen, verrät sie. Brigitte Blum ist indes mit dem Vorbereiten der Kräuter beschäftigt. „Mit Wild habe ich wenig Erfahrung. Wenn Gäste kommen, koche ich zwar gerne etwas Außergewöhnliches, aber es geht mehr in Richtung Rind, Kalb und Lamm“, erzählt sie und muss ein wenig schmunzeln, da ihr ein Anekdötchen von Silvester eingefallen ist. „Die Fischterrine wurde nicht steif. Es war ein Drama. Ich habe rumtelefoniert und den Tipp bekommen, Eiswürfel unter das Krabbenfleisch zu geben, was wirklich geholfen hat. Aber es war bis zum letzten Moment spannend.“

Wein-Experte Norbert Pohl schenkt Gewinnerin Martina Lubjahn einen erlesenen Tropfen ein. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Info Menügänge und Weine beim Kochkursus Amuse bouche Rheingau Riesling Sekt Schloss Cracau Terrine vom Rehrücken an kleinem herbstlichen Salat Trebbiano Spoletino, Perticaia Umbrien Wildschweinkeule im Filoteig auf cremigem Wirsing Côtes du Rhône, La Borie Hirschkalbrücken mit Wachholdersauce, karamellisierter Birne Sellerie-Risotto und Pilzen Cuvée Henri, Côtes du Roussillon, Domaine Boudau Gefrorenes von weißer Schokolade Pralinenschaum und Zwetschgenragout Muscat de Rivesaltes, Domaine Boudau

An der Kochinsel herrscht rege Betriebsamkeit. Augen schweifen über die Rezepte, Kartoffeln werden geschält, Ingwer fein gerieben und Kerne aus Pflaumen geschnitten. Der Duft von Zimt und Sternanis zieht durch die Küche. Das Geräusch von Mixern ist zu hören und die ersten Töpfe wandern auf die Kochfelder. „Immer daran denken, je kleiner das Gemüse geschnitten wird, umso geschmacklich intensiver ist es“, erinnert Adolphs. Etwas, dass Ralf Lubjahn kennt. „Für unseren traditionellen Weihnachtssalat schneide ich alles auch immer ganz klein“, erzählt er, während er Sellerie für das Risotto gekonnt in winzige Stücke zerteilt. Wild an sich ist für ihn und seine Frau Martina etwas Bekanntes. „Mein Neffe ist Jäger, und damit sitzen wir an der Quelle“, sagt Martina Lubjahn. Beide schwärmen von Wildschweinkeule in Krautkruste und Bolognese vom Reh.

Heinz Günther Adolphs (l.) im Gespräch mit Andreas Thomé. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die an diesem Abend auf der Speisekarte stehenden Wildgerichte sind hingegen Neuland für sie. Langsam aber sicher nehmen die Speisen Form an. Bei Margarete und Andreas Thomé zischt es gewaltig. Das Ehepaar ist mit dem Zwetschgenragout beschäftigt. Gerade ist der Rotwein in die karamellisierte Zuckermasse gegossen worden. Kochen sei ihr Hobby und ein schöner Ausgleich, erzählen die beiden.