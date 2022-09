650-Jahr-Feier der Stadt Krefeld : Krefeld-Kochbuch zum Stadtjubiläum

Krefeld Jörg Enger, Inhaber eines Unternehmens, das Oldtimer aufbereitet, sammelt für der Werk Rezepte. „Es sollen aber nicht die bekannten Krefelder Gerichte sein“, erklärt der Hobbykoch, der einige Küchengeheimnisse seiner Oma beisteuert.

Die 650-Jahr-Feier der Stadt Krefeld im kommenden Jahr ist nicht nur für die Oberen der Stadt etwas Besonderes. Auch manche Bürger wollen sich dabei einbringen. So auch eine nicht formal organisierte Gruppe Krefelder rund um Jörg Enger. Der Inhaber eines Unternehmens, das Oldtimer aufbereitet, bringt sich seit vielen Jahren mit seinem Engagement für Kultur und speziell Musik in der Stadt ein. Zum Stadtjubiläum sammelt er nun Ideen und koordiniert deren Umsetzung. „Wir haben viele Gedanken und Pläne, die ich jetzt noch nicht offenbaren möchte. Aber unser erstes Projekt beginnt nun“, erzählt der Krefelder mit den markant gefärbten Haaren.

Dabei handelt es sich um ein Kochbuch. „Dieses soll klassische rheinische Gerichte modern interpretieren und so das Piefige ablegen. So ein bisschen, wie der britische Spitzenkoch Jamie Oliver es tut. Es soll nicht so ein klassisches ‚was Oma schon wusste‘ sein. Wir wollen vielmehr zeigen, dass Rheinische Küche mit regionalen Zutaten wirklich etwas Besonderes, eine Delikatesse, sein kann“, sagt der passionierte Hobbykoch.

Füllung : Porree Putzen und in Ringe schneiden. Speck in Butter bei kleiner Hitze ausbraten, Porree zugeben und dünsten. Käse raspeln und mit Speckmischung und Schnittlauch vermengen und auf Teig verteilen. Sahne, Milch, Eier, Salz, Pfeffer, Muskat verquirlen und darüber gießen. 40 Minuten im Ofen auf unserer Schiene ausbacken. Eventuell zum Ende hin mit Backpapier abdecken, wenn die Oberfläche zu dunkel wird.

Zubereitung : Für den Teig kleine Butterstücke, alles Mehl, Ei, Backpulver und 2 EL Wasser in eine Schüssel geben. Zunächst mit Handrührer (Knethaken), dann mit Händen zu glattem Teig verkneten. Teig auf mit Hirsemehl bestreuter Arbeitsplatte ausrollen, in eine Backform (32 cm) geben und einen Rand hoch ziehen. Min. eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Backofen auf 200 Grad (Umluft 180) vorheizen und etwa zehn Minuten vorbacken.

Füllung : 120 g Porree (Lauch), 150 g Schinkenspeck (in Würfel), 1 EL Butter, 80 g Hartkäse (z. B. Cômté, Greyerzer oder Red Leicester), 3 EL Schnittlauchhalme (in Röllchen geschnitten), 125 g Schlagsahne, 0,13 l Milch, 3 Bio-Eier (Größe M), Prise Salz, Pfeffer (frisch gemahlen), Muskat

Dafür sammelt er mit einigen Mitstreitern Rezepte. „Dabei sollen es aber nicht die bekannten Krefelder Gerichte sein. Wir suchen nicht das 76. Rezept für Flönz oder Himmel un Ääd. Sondern wirklich etwas ausgefallenere Rezepte“, sagt er. Ein Beispiel hat er auch parat. „Meine Oma hat mir ein Rezeptbuch hinterlassen, aus dem ich schon viele Rezepte entnehmen konnte. Zum Beispiel einen Schinkenbraten mit Kirschglasur. Auch hatte sie Abwandlungen bekannter Rezepte. So hat sie zum Beispiel darauf geschworen, Zucker durch Melasse zu ersetzen. Das war nicht nur eine regional sehr häufige Zutat, sondern bringt auch ganz andere Aromen in die Gerichte“, erzählt er.

Dabei stehe noch nicht fest, wie viele Rezepte es im Endeffekt werden sollen. „Das hängt ein bisschen von der Teilnahme und den Einsendungen ab. Wir haben aktuell 60 Rezepte und wollen schon noch einige draufpacken“, erzählt Enger schmunzelnd. Möglicherweise sei auch ein zweites Kochbuch denkbar. „Wenn wir genug bekommen, dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass es zwei Bücher werden: Eines für Koch- und eines für Backrezepte. Andererseits tue ich mich aber auch schwer, mir ein Buch über Krefelder Küche ohne Grillagetorte oder Pottweck vorzustellen“, sagt er weiter. Wichtig: „Was wir hier tun, ist kein kommerzielles Angebot. Natürlich soll das Buch verkauft werden, um Kosten zu decken. Unter dem Strich sind wir aber froh, wenn wir mit null aus der Sache rauskommen. Wir wollen in erster Linie etwas für Krefeld und den Erhalt der Traditionen tun – und dafür, dass diese in moderner Form weiter existieren“, sagt Enger.

Ob das Rezeptbuch allerdings bis zum Jubiläumsjahr fertig ist, ist äußerst fraglich. „Es dauert, so etwas fertig zu stellen. Zunächst müssen wir die Rezepte sammeln, dann müssen wir sie überarbeiten, aufschreiben, kochen und fotografieren und so weiter. Bis das Buch dann wirklich erhältlich ist, wird es, wenn alles gut läuft, Herbst kommenden Jahres. Vielleicht kommt es aber auch erst nach dem eigentlichen Jubiläumsjahr raus“, erzählt Enger. Er möchte auch Basisfähigkeiten erläutern. „Wir wollen es für jeden Anfänger nutzbar halten. Es soll auch Rezepte geben wie: Wie mache ich einen Gemüsefonds selbst? Wie glasiere ich? Was ist Confit? Mit selbst gemachtem Fonds, den ich aus Resten herstelle, kann ich auch Geld sparen. Außerdem soll viel mit regionalem Obst gekocht werden. Zum Beispiel Tafelspitz mit glasiertem Apfel statt Meerrettich. Oder auch regionale Gemüse wie Breetlook Rütterkes, also eine Art Kuchen aus Porree. Mein Ziel ist, dass die Leute nicht nach Mexiko, Italien oder Griechenland schauen, sondern sagen: ‚Wow, sowas Geiles gibt es bei uns?!‘“, sagt er.