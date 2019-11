Kostenpflichtiger Inhalt: Koch-Wettbewerb in Venedig : Krefelder will Europas beste Pizza backen

Massimiliano Grande vom Restaurant Piazza Sorrento zeigt, wie die original neapolitanische Pizza geformt wird: Der Teig wird mit den Händen bearbeitet und auch durch die Luft gewirbelt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Massimiliano Grande, Pizzabäcker im Piazza Sorrento, tritt in Venedig in der Endrunde des „Pizze Stellate“-Wettbewerbs an. Zudem verrät er die fünf Gebote für eine gute Pizza.