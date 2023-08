Mitwirkung der Gesamtschule Uerdingen Komponist aus Argentinien dirigiert in Krefeld sein Meisterwerk

Einmal mehr ist in Krefeld ein weltbekanntes Werk aus dem Tango-Formenkreis neben einem bunten Potpourri populärer Hits in hochkarätiger Besetzung zu hören: Am 30.September präsentiert der Classic- und Popchor der Musikschule Pro Musica Jüchen und der Gesamtschule Uerdingen – bekannt unter dem Namen „Projekt 007“ – in der Friedenskirche unter der Gesamtleitung von Matthias Regniet ein fulminantes Konzertprogramm mit A-cappella-Chorwerken und der „Misa a Buenos Aires“. Der argentinische Komponist Martin Palmeri dirigiert selbst.