Neues Stadtfest-Format in Krefeld Kneipen-Tour von Eäte Drenke Danze ein Riesenerfolg

Tanzen, lachen, genießen – so sah der Samstagabend in der Krefelder Innenstadt aus – die neue Aktion von „Eäte, Drenke, Danze“ war sensationell erfolgreich. Das Kollektiv hat sich im Jahr des Krefelder Stadtjubiläums gegründet und schon beachtliche Erfolge durch seine Feierabendmärkte mit Tausenden Besuchern verbucht. Nun also eine neue Idee, die wiederum bestens angenommen wurde: Von 17 bis 22 Uhr wurden in Krefeld fünf kultige Lokalitäten durch diverse DJs bespielt. Unterstützt wurde das Ganze von „Brotlose Kunst“, einem Krefelder Verein zur Unterstützung kreativer Arbeit, Kunst und Musik. Die Idee: Man konnte in den Kneipen Stempel sammeln und sich so den Eintritt in eine DJ-Party erarbeiten. Ziel war es, die Leute einzuladen zu entdecken, wie lebendig Krefelds Kneipenkultur allen Unkenrufen zum Trotz ist. Und das ist gelungen: Die Stadt war voll, die Menschen pendelten zwischen den Kneipen hin und her, es wurde getanzt, gelacht, mancher fühlte sich an die besten Zeiten der Rhenania Allee erinnert, als die St.-Anton-Straße Samstag für Samstag rappelvoll mit Feiernden war.